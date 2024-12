Horóscopo do dia (22/12): previsão do seu signo para hoje, domingo

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este domingo, 22 de dezembro / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) O momento se revela positivo para revisar suas rotinas, de modo a promover ajustes que a tornem mais eficaz, devido ao advento da Lua Minguante. O senso crítico apurado pela harmonia com Plutão lhe ajuda a avaliar todo o processo. Evite desgaste mental.

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Sua relação com a vida familiar entra em um processo de ajuste nesta Lua Minguante, o que pode contribuir para melhorar sua qualidade de vida. A harmonia com Plutão melhora sua percepção dos desafios, embora a tensão com o Sol alerte quanto a desafios no trato interpessoal. Facilite os acordos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) A Lua entra em sua fase minguante, promovendo uma revisão de ideias necessária para que seus projetos sigam um percurso coerente e eficaz. A harmonia com Plutão melhora sua capacidade de comunicação com o entorno, embora a tensão com o Sol peça acordos na realização de mudanças.

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) A Lua entra em sua fase minguante, promovendo uma revisão de ideias necessária para que seus projetos sigam um percurso coerente e eficaz. A harmonia com Plutão melhora sua capacidade de comunicação com o entorno, embora a tensão com o Sol peça acordos na realização de mudanças.