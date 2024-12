Horóscopo do dia (21/12): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 21 de dezembro / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 21 de dezembro (21/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a influência do Sol.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) A influência do Sol na área profissional lhe motiva a abraçar seus projetos com entusiasmo e a se dedicar com afinco às tarefas do dia a dia, ao mesmo tempo em que desenvolve suas habilidades. O astro-rei ilumina as oportunidades de crescimento na carreira, como também os desafios a enfrentar neste percurso.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Seu brilho interior fica mais intenso com a influência do Sol para a área espiritual, refletindo-se em seu percurso de expansão perante a vida. É um período de resgate dos seus ideais, que lhe ajudará a estabelecer metas, prioridades e estratégias para o futuro. Siga perseverante frente aos desafios.



Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) A entrada do Sol no setor íntimo promove fortalecimento interior, iluminando tanto o potencial que você traz dentro de si, como o que precisa ser transformado em seu caminho evolutivo. Estruturar as bases da sua vida se revela fundamental neste processo, incluindo sua relação com o patrimônio.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) A área de relacionamentos recebe a influência do Sol, evidenciando um período de revitalização das parcerias em diversos âmbitos da sua vida. O astro-rei ilumina o potencial de crescimento conjunto, como também o que precisa ser ajustado, ajudando-lhe a se posicionar de modo mais adequado.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) A influência do Sol na área de saúde sugere um momento positivo para zelar tanto por seu bem-estar físico quanto pela sua autoestima, ao mesmo tempo em que se envolve de modo produtivo na gestão da vida cotidiana. As parcerias desenvolvidas no dia a dia entram em uma fase mais colaborativa.



Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) O Sol influencia a partir de hoje o setor social, inaugurando uma fase de resgate da sua criança interior que lhe leva a sentir maior prazer pela vida. Sua relação com grupos se dinamiza, pois o astro-rei ilumina oportunidades de diversão e de articulação em torno de temas de interesse coletivo.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) A entrada do Sol na área familiar sugere uma fase em que você se volta para a vida privada e os contatos mais íntimos. Aproveite para propor melhorias no ambiente doméstico, a fim de deixá-lo aconchegante para todos. Ao cuidar do seu lar, você também estará cuidando da estrutura da sua vida.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) O Sol se desloca para sua área comunicativa, ampliando sua capacidade de diálogo e de articulação interpessoal, o que tende a beneficiar seus contatos em diversas áreas. O pensamento se expande em favor do conhecimento, oportunizando a realização de cursos, treinamentos e pequenas viagens.