Horóscopo do dia (20/12): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 20 de dezembro / Crédito: Arte O POVO

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) A interação social fica suscetível a conflitos, devido aos encontros tensos da Lua com Mercúrio, Júpiter e Saturno, de modo que é preciso reduzir a exposição da imagem pessoal, inclusive nas redes online. Seja responsável em seus contatos, preservando a intimidade e respeitando as diferenças.