Horóscopo do dia (18/12): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 18 de dezembro / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Esforços demasiados na administração do lar podem colocar em risco seu bem-estar, conforme aponta o encontro Lua-Marte no setor doméstico e a tensão de ambos com Vênus. Busque compreender que nem tudo pode ser resolvido de prontidão, fazendo escolhas racionais e sensatas.