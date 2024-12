Horóscopo do dia (17/12): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 17 de dezembro / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Sua postura tende a ficar comprometida e solidária, o que leva ao fortalecimento do círculo íntimo. Fora desse nicho a interação humana tende a ficar fragilizada, o que exige bom senso nas palavras e ações.