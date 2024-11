Horóscopo do dia (24/11): previsão do seu signo para hoje, domingo

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este domingo, 24 de novembro Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) A Lua na área social desperta seu lado descontraído e generoso. No entanto, a tensão lunar com outros astros evidencia a importância de zelar por sua privacidade e por seu equilíbrio financeiro, por isso evite se colocar em posição de ser explorada.