Horóscopo do dia (23/11): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 23 de novembro Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) O advento da Lua Minguante se revela positivo para refinar suas redes, extraindo das ações em grupo contribuições que lhe ajudem a se aprimorar no trato humano. Não dê vazão a ressentimentos e demonstre maturidade frente aos desafios, dada a tensão com Sol e Saturno.