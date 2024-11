Horóscopo do dia (13/11): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 13 de novembro Crédito: Arte O POVO

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) As energias tensionadas de Lua e Plutão podem ficar em evidência, apontando que este é um momento difícil para seu equilíbrio emocional e que também lhe fragiliza fisicamente. A harmonia Lua-Mercúrio pode sugerir que uma postura objetiva e focada nas soluções é o melhor caminho a seguir.