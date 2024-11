Horóscopo do dia (12/11): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 12 de novembro Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Momento de rever a trajetória das suas parcerias e se permitir algumas mudanças. Procure se libertar de condicionamentos limitantes. Vênus no setor íntimo pode promover transformações em seu jeito de encarar as relações, visto que seu senso de valorização pessoal aumenta, o que lhe deixa criteriosa.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) A intimidade pode se fazer presente na rotina, no compartilhamento das demandas e dos prazeres. Vênus pode marcar um momento de sinergia nas relações, por isso busque se aproximar das pessoas que estima e fortalecer os vínculos de confiança.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) As relações tendem a se beneficiar da passagem de Vênus pelo setor das rotinas, que sugere um momento de harmonia interior com reflexo na coletividade. Essa tendência lhe acompanha em diversos segmentos da sua vida, especialmente se a dinâmica fizer parte do dia a dia. Busque somar talentos.