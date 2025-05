Boatos, brigas e denúncias: as maiores polêmicas de bastidores de novelas brasileiras

Recentemente, rumores de desentendimentos nos bastidores do remake de “Vale Tudo” entre os atores principais circularam. Bella Campos e Cauã Reymond discutiram após uma suposta fala do artista sobre a atuação de sua parceira de cena.

Camila Queiroz e a Globo brigaram durante Verdades Secretas II. A atriz dava vida à protagonista da história, mas teria feito exigências as quais acabaram num rompimento com a emissora publicamente enquanto a equipe ainda gravava os momentos finais da trama.

Também surgiram boatos de que o ator José Loreto teria se envolvido com a ruiva e outra colega de elenco , história que ganhou força quando Deborah Nascimento se separou de Loreto no mesmo período.

Sucesso de audiência, Verdades Secretas 2 terminou com Angel morta em um dos finais. Em outro, gravado e disponibilizado aos assinantes do Globoplay, Alex (Rodrigo Lombardi) dá partida no avião com ela ainda viva.

O conflito entre Camila Queiroz e a Globo ficou no passado e ela até voltou como protagonista para Amor Perfeito.

Rebelde Brasil: briga acalorada entre Chay Suede e diretor

Em 2012, Chay Suede teria participado de uma discussão acalorada com o diretor Daniel Guivelder nos bastidores da versão brasileira de Rebelde. A colunista Patricia Kogut alegou na época que o ator teria apontado uma faca para o diretor.