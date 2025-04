Novela de 800 capítulos? Veja 7 recordes da teledramaturgia brasileira

'Roque Santeiro' foi uma das novelas mais populares do Brasil; veja curiosidades sobre a teledramaturgia brasileira / Crédito: Jorge Baumann/ Globo

As novelas brasileiras têm uma história recheada de momentos marcantes, que encantaram gerações de telespectadores. Ao longo das décadas, produções de sucesso como "Avenida Brasil" e "Roque Santeiro" quebraram recordes e ficaram gravadas na memória do público. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Algumas tramas são lembradas pelo elenco marcante e até mesmo pelo tempo que ficaram no ar. Mas você sabe quais as maiores audiências, produção mais reprisada e a mais popular no exterior? Confira a seguir algumas curiosidades em números sobre as novelas brasileiras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Qual a novela mais curta exibida no Brasil? “Marina”, da TV Globo, foi a trama mais curta exibida nas telinhas brasileiras. A novela teve, ao todo, apenas 15 episódios, exibidos entre 23 de agosto e 10 de setembro de 1965. Outra novela com o mesmo nome foi lançada em 1980, mas as tramas não possuem conexão entre si. Qual a novela mais longa exibida no Brasil? Considerando as novelas com mais de uma temporada, a que teve mais episódios foi a primeira versão de "Chiquititas" do SBT. A primeira temporada começou em 1997 e a última (quinta) terminou em janeiro de 2001. Ao todo, 807 capítulos. Contando as novelas com somente uma temporada, a que teve mais capítulos foi "Redenção", que ficou no ar entre maio de 1966 e maio de 1968. Foram 596 episódios transmitidos pela extinta TV Excelsior.

E qual a novela mais longa da TV Globo? Na TV Globo, a trama que mais se estendeu em número de capítulos foi "A Grande Mentira", em 1968 e 1969. Ao todo, foram 341 episódios da história de Hedy Maia. Qual a novela de maior audiência até hoje? Em relação à audiência, a novela brasileira mais marcante foi "Roque Santeiro", exibida pela Rede Globo entre 1985 e 1986. A trama atingiu a média de 67 pontos no Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). O folhetim também já registrou audiência recorde: 96 pontos em seu último capítulo. Uma curiosidade é que a novela iria ao ar em 1975, mas foi vetada pela ditadura militar.

A produção é seguida por outros sucessos como “Tieta” (1989) com 63 pontos, “O Salvador da Pátria” (1989) com 62 pontos e “Renascer” (1993) com 60 pontos. Qual a novela brasileira mais assistida no exterior? Sucesso dentro e fora do País, "Avenida Brasil", escrita em 2012 por João Emanuel Carneiro, foi assistida em vários lugares do mundo e já chegou a ser transmitida em cerca de 148 países. A trama chegou até a ser vendida para a Turquia e ganhou uma adaptação chamada “Leyla”.