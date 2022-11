Cássia Kis participa de nova manifestação com camisa escrito "Aborto não"

A atriz da Globo, Cássia Kis, participou de nova manifestação antidemocrática, neste domingo, 6, no Rio de Janeiro. Kis apareceu utilizando uma camisa escrito “Aborto não” ao lado de de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela segurava um terço e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Cássia havia se unido aos manifestantes na última quarta-feira, 2, quando bloquearam rodovias, ilegalmente, contestando o resultado legítimo das eleições presidenciais do dia 30 de outubro, no qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu.

A artista é eleitora de Jair Bolsonaro (PL) e defende ideias conservadoras, declarando ser contra a interrupção da gravidez em entrevista à jornalista Leda Nagle no YouTube, na qual fez ainda declarações consideradas homofóbicas e preconceituosas.

Cássia Kis já admitiu ter feito um aborto em 1997, para a revista Veja, e apareceu aos beijos com a atriz Lúcia Veríssimo em foto compartilhada nas redes sociais por Lúcia, em forma de protesto contra as falas de Cássia para Leda Nagle.

Apoiadores de Bolsonaro vem fazendo protestos nas rodovias de diversas regiões do Brasil, inconformados com a derrota do atual presidente para Lula (PT), que assumirá o cargo no dia 1° de janeiro de 2023.

Até o dia 1° de novembro, bolsonaristas já interditaram 230 pontos de estradas em 21 Estados e no Distrito Federal, mesmo com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinando o desbloqueio imediato das vias tanto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como pelas polícias militares estaduais.



