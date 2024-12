Tieta: como está hoje o elenco da novela? Veja antes e depois

Alguns dos atores por trás de personagens icônicos já faleceram, mas outros seguem com muita vitalidade. Veja como estão hoje em dia

A história começa em Santana do Agreste quando Tieta é desrespeitada por seu pai, Zé Esteves, inconformado com a postura liberal da moça. Ela vai embora e, após 25 anos, volta cheia de riqueza, beleza e anseio de vingança.

Tieta está de volta na TV Globo 35 anos após a primeira exibição, entre 1989 e 1990. A novela, que foi um sucesso na época, está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo desde o começo deste mês e os espectadores têm repercutido seu retorno.

Confira como estão alguns dos atores do elenco principal que fizeram parte do folhetim:

Joana Fomm (Perpétua)

Eternizada como a irmã beata de Tieta, Perpétua, Joana Fomm também segue atuando. Vencedora de vários prêmios, a atriz de 85 anos enfrentou alguns problemas de saúde.

Joana Fomm interpretou Perpétua Crédito: Reprodução/Gshow

Cássio Gabus Mendes (Ricardo)

Filho de Perpétua que se envolve com a tia Tieta, Ricardo foi interpretado por Cássio Gabus Mendes. Hoje, com 61, o ator trabalhou nos sucessos "Elas por Elas" e "Todas as Flores'.