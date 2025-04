Regina Duarte diz não querer mais decorar texto para fazer novela

"Claro que é, de certa forma. Tenho revisitado tantas coisas que já fiz . É uma maneira de recuperar uma relação tão importante na minha vida, com tanta gratidão por essa história e tanto amor por tudo o que vivi. Como eles conseguiram me fazer apaixonada durante 60 anos ?", refletiu.

A participação no Conversa com Bial é um marco na reaproximação de Regina com a Globo, após um distanciamento ocorrido quando a atriz deixou a emissora, em 2020, para assumir a Secretaria Especial de Cultura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Embora o tema tenha sido abordado de maneira sutil, o foco da entrevista foi principalmente nos 40 anos de "Roque Santeiro", novela que ficou marcada na história por sua crítica à exploração política e comercial da fé popular e que foi censurada em sua versão original, em 1975.