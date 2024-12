Tieta: quem é Bafo de Bode na novela? Relembre desfecho do personagem

Um dos personagens mais curiosos da teledramaturgia brasileira voltou as telinhas no Vale a Pena Ver de Novo. Veja a seguir mais sobre Bafo de Bode

Ele era uma espécie de “palhaço pobre” onde até a música de circo que o acompanhava fazia sentido. No livro Tieta do Agreste, de Jorge Amado, o Bafo de Bode era o dono de Mangue Seco, mas não foi isso que aconteceu na adaptação televisiva.

Em um vídeo publicado em seu canal do Youtube, o ator contou que todos foram pegos de surpresa com o sucesso de Bafo de Bode. Isso porque ele roubou a cena e teria despertado a inveja do elenco. Por isso, passaram a desejar a morte do personagem.

Um dos diretores chegou a exigir que ele "não interpretasse" na primeira cena em que contracenou com Betty Faria, a Tieta. Ele acredita que por isso converteram o bêbado em um evangélico fervoroso na reta final da história.

"Foi a forma que encontraram para acabar com o mito e o ícone que era o Bafo de Bode. Foi a forma de tirar a graça do personagem", avaliou.