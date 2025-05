A Viagem: saiba como estão os atores da novela atualmente

Em exibição no "Vale a Pena Ver de Novo", novela "A Viagem", de 1994, marcou a tela da TV brasileira; confira como estão os atores atualmente

Essa será a terceira vez que a trama é exibida nesse horário, tornando-se uma das novelas mais reprisadas da emissora. A novela aborda temas como vida após a morte e reencarnação, sendo precursora da temática espírita na teledramaturgia brasileira.

Confira como estão os atores de "A Viagem" atualmente

Guilherme Fontes



Ator interpretou o vilão Alexandre Toleto, que tenta roubar o cofre da empresa em que trabalha, acaba matando um colega e é preso. Na cadeira, ele tira a própria vida e é levado ao Vale dos Suicidas, no plano espiritual.

Guilherme Fontes deu dvida ao vilão Guilherme Fontes Crédito: Globo e SBT/Reprodução

Christiane Torloni

A atriz fez a irmã de Alexandre Toleto, a Dinah. Na história ela é sua defendora, mas passa a sofrer com as tentativas do irmão de impedir sua felicidade ao lado de Otávio (Antônio Fagundes).