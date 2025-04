Bella Campos e Cauã Reymond discutem em bastidores de Vale Tudo

A atriz teria ido tirar satisfação com o colega que interpreta César Ribeiro após ele reclamar de sua atuação para a direção da novela; entenda o conflito

Um conflito nos bastidores de Vale Tudo tem repercutido entre o público noveleiro que acompanha o remake. Bella Campos e Cauã Reymond discutiram no estacionamento da TV Globo após uma suposta fala do artista sobre a atuação de sua parceira de cena.

Vale Tudo: Bella Campos tira satisfação com Cauã Reymond

A atriz, que interpreta Maria de Fátima na trama, foi atrás de Cauã para tirar satisfação de uma crítica que ele teria feito sobre sua atuação aos diretores da novela. Fontes ouvidas pelo veículo destacaram que Bella teria apontado o dedo para o ator.

Cauã negou naquele momento que tenha feito comentários críticos ao trabalho da colega. No fim da conversa, eles se abraçaram e teriam se acertado. Fontes do Portal Leo Dias, no entanto, afirmam a relação dos dois é conturbada faz algum tempo.

Bella já teria registrado queixa na emissora devido ao comportamento "debochado, difícil de conviver, desrespeitoso e até agressivo" do colega e os dois evitam interações fora de cena.

