Bruno Gagliasso lembra censura em novela após beijo gay na Netflix

Recentemente, uma cena de Bruno Gagliasso na série “Os Quatros da Candelária”, da Netflix, viralizou nas redes sociais, onde ele aparece protagonizando cenas de sexo com Patrick Congo. O momento foi celebrado pelo ator, que já teve o beijo de um personagem censurado.

Na novela “América”, Gagliasso interpretou Júnior, o filho de um fazendeiro que se apaixona pelo caubói Zeca (Erom Cordeiro). O beijo do casal, no entanto, foi cortado pela Globo do último capítulo — que foi ao ar em 2005.

Em seu perfil do X (Twitter), ele comentou ambas as situações: “Para a galera que ficou triste na época da novela 'América', quando foi censurado o beijo do Júnior, por favor, assistam 'Os Quatro da Candelária', na Netflix. Episódio 2, a partir de 22:07 minutos. De nada”.