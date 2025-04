Cauã Reymond teria sido removido do grupo de whatsapp de Vale Tudo

De acordo com informações do colunista Valmir Moratelli, da revista Veja, a exclusão de Cauã também teria sido motivada por suas piadas de mau gosto e pelo hábito de desmerecer e se intrometer nas atuações dos colegas durante as gravações.

Um conflito nos bastidores de "Vale Tudo" repercutiu entre o público noveleiro que acompanha o remake. Bella Campos e Cauã Reymond discutiram no estacionamento da TV Globo após uma suposta fala do artista sobre a atuação de sua parceira de cena.

Entre os membros do grupo estão Alexandre Nero, Taís Araújo, Paolla Oliveira, Carolina Dieckmann, Débora Bloch e Renato Góes, além de Bella Campos e Humberto Carrão, com quem o ator teria se desentendido nos bastidores.

A atriz teria ido tirar satisfação com o colega que interpreta César Ribeiro após ele reclamar para a direção da novela, segundo informações da revista Veja.

Recentemente Bella Campos voltou a se queixar das atitudes do ator, reclamado do hálito e do cheiro de suor do colega de trabalho, após ele supostamente ter se recusado a escovar os dentes depois de uma refeição e de ter ido gravar após sair da academia. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias.



A resposta dele teria sido: "Não gosta de cheiro de macho? Não posso mais ter feromônio?"