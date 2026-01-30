Paulo Augusto é expulso do BBB 26 após empurrão no Big Fone

Paulo Augusto é expulso do BBB 26; entenda o que levou à decisãoParticipante "colocou em risco a integridade física" de Jonas após corrida para atender o Big Fone nesta sexta-feira, 20; saiba o que aconteceu
Paulo Augusto, Pipoca do BBB 26, foi expulso do reality na noite desta sexta-feira, 30. O integrante empurrou Jonas durante corrida para atender o Big Fone.
Os participantes souberam após aviso da produção. "Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil", foi avisado na casa após a ida do agora eliminado ao Confessionário.
Segundo as regras do BBB, a conduta do participante foi enquadrada como agressão. Como anunciado pelo apresentador Tadeu Schimidt, Paulo Augusto, chamado de "PA", violou a norma.
Paulo Augusto expulso do BBB 26: entenda o que aconteceu
Apesar da sua expulsão ter acontecido durante a noite, a situação foi pela manhã. Quando Babu atendeu ao Big Fone, dinâmica que pode definir o emparedado ou imune da semana, por exemplo, PA empurrou Jonas.
O único registro do momento foi quando os dois corriam próximos à piscina da casa quando o Big Fone foi atendido. A imagem mostra rapidamente o estante em que Paulo Augusto coloca as mãos em Jonas.
Após o ocorrido, os dois discutiram. Enquanto o veterano o culpava, o expulso dizia que o brother estava "molenga" e "meio dormindo", ainda questionando sobre um empurrão. Em resposta, Jonas disparou: "eu não caí sozinho".
No fim, fizeram as pazes. O Pipoca pediu desculpas, dizendo que "não estava correndo ao máximo".
Paulo Augusto expulso do BBB 26: veja as reações da casa
Com o anúncio da produção, a casa ficou sabendo sobre a saída de PA. Nesse momento, Jonas descreveu a queda como "desnorteadora" e "forte" aos participantes presentes.
Entre os brothers, Samira foi a única que presenciou o empurrão. A Pipoca concordou com o que foi relatado: "foi forte mesmo. Deu barulho até".
Já Ana Paula disse ter visto apenas a discussão dos dois, enquanto Alberto Cowboy afirmou não ter presenciado nada.
Na cozinha, a câmera captou Juliano Floss chorando. "Ele não sabia jogar esse jogo, pra mim. Ele estava meio 'perdidinho', mas era muito legal", lamenta.
Milena, no mesmo ambiente, também não condenou o expulso. Para a Pipoca, o momento deve ter acontecido por "emoção" de chegar ao Big Fone, mesmo com os três espalhados pela casa.
Paulo Augusto expulso do BBB 26: confira nota da produção
"Nesta sexta, dia 30, Paulo Augusto foi desclassificado do ‘BBB 26’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt."