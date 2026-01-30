Paulo Augusto é expulso do BBB 26 após empurrão no Big Fone

Paulo Augusto foi expulso do BBB 26 nesta sexta-feira, 30 / Crédito: Reprodução/Gshow

Paulo Augusto, Pipoca do BBB 26, foi expulso do reality na noite desta sexta-feira, 30. O integrante empurrou Jonas durante corrida para atender o Big Fone. Os participantes souberam após aviso da produção. "Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil", foi avisado na casa após a ida do agora eliminado ao Confessionário.

Segundo as regras do BBB, a conduta do participante foi enquadrada como agressão. Como anunciado pelo apresentador Tadeu Schimidt, Paulo Augusto, chamado de "PA", violou a norma.

Apesar da sua expulsão ter acontecido durante a noite, a situação foi pela manhã. Quando Babu atendeu ao Big Fone, dinâmica que pode definir o emparedado ou imune da semana, por exemplo, PA empurrou Jonas. O único registro do momento foi quando os dois corriam próximos à piscina da casa quando o Big Fone foi atendido. A imagem mostra rapidamente o estante em que Paulo Augusto coloca as mãos em Jonas.

Momento em que Paulo Augusto empurra Jonas, o que resultou na sua expulsão do BBB 26 Crédito: Reprodução/Gshow Após o ocorrido, os dois discutiram. Enquanto o veterano o culpava, o expulso dizia que o brother estava "molenga" e "meio dormindo", ainda questionando sobre um empurrão. Em resposta, Jonas disparou: "eu não caí sozinho". No fim, fizeram as pazes. O Pipoca pediu desculpas, dizendo que "não estava correndo ao máximo".

Paulo Augusto expulso do BBB 26: veja as reações da casa Com o anúncio da produção, a casa ficou sabendo sobre a saída de PA. Nesse momento, Jonas descreveu a queda como "desnorteadora" e "forte" aos participantes presentes. Entre os brothers, Samira foi a única que presenciou o empurrão. A Pipoca concordou com o que foi relatado: "foi forte mesmo. Deu barulho até". Já Ana Paula disse ter visto apenas a discussão dos dois, enquanto Alberto Cowboy afirmou não ter presenciado nada.