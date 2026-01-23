Líder do BBB 26: o que Babu ganhou além da imunidade?Após ter vencido a prova desta quinta-feira, 22, Babu consagrou-se como Líder da semana. Veja quais são os prêmios e privilégios do título nesta temporada
A segunda Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) terminou nesta quinta-feira, 22, consagrando Babu como o líder da semana.
O veterano ainda não havia vencido uma prova durante sua passagem pelo programa na edição de 2020, acumulando o recorde de 10 semanas no Paredão. Por isso, para além da imunidade, será a primeira vez que Babu irá aproveitar os privilégios do título.
A seguir, saiba quais são os prêmios e privilégios do líder no BBB 26:
BBB 26: O que muda nos privilégios do líder nesta temporada?
Diferente da temporada anterior, em que bastava vencer a prova do líder para ganhar um apartamento, no BBB 26 é preciso passar por algumas etapas para se qualificar ao prêmio.
Quem anunciou a mudança na dinâmica da premiação foi Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21, na madrugada de quinta-feira, 22.
Conforme as novas regras, para ganhar um apartamento no valor de R$ 270 mil, é preciso vencer a Prova do Líder, ganhar a sua Festa e conquistar uma vaga no top 10 do programa, que até o momento da liderança de Babu ainda conta com 22 participantes.
BBB 26: O que Babu ganhou como líder?
A liderança de Babu marca a primeira vez que ele ganha uma liderança no programa, visto que durante o BBB 20, o ator ganhou apenas uma Prova do Anjo.
Naquela edição, Babu foi recordista voltando de 10 paredões e disputando as 16 provas do Líder da temporada. Ele foi o último eliminado da edição em uma final formada por Rafa Kalimann, Thelma e Manu Gavassi.
Além de ficar imune ao paredão, Babu teve acesso ao quarto do Líder, emocionando-se ao ver as fotos de seus filhos e do seu pet. Antes disso, Babu também montou seu VIP, escolhendo Solange, Juliano, Marcelo, Breno, Milena, Edilson e Alberto para o grupo.
Como esta semana não houve Mira do Líder, ele não precisou distribuir pulseiras para seus alvos. Babu terá que escolher um participante para ir direto ao Paredão sem direito à escapatória, visto que esta semana também não haverá prova Bate e Volta.
Por último, na semana seguinte, Babu terá sua Festa do Líder, cujo tema ainda não foi anunciado. Com essas duas etapas, ele precisa permanecer no programa até o top 10 para ganhar um apartamento.