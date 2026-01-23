Líder do BBB 26: o que Babu ganhou além da imunidade?

Babu é o líder da semana do Big Brother Brasil 26. Saiba quais são seus privilégios: / Crédito: Divulgação/Globo

A segunda Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) terminou nesta quinta-feira, 22, consagrando Babu como o líder da semana. O veterano ainda não havia vencido uma prova durante sua passagem pelo programa na edição de 2020, acumulando o recorde de 10 semanas no Paredão. Por isso, para além da imunidade, será a primeira vez que Babu irá aproveitar os privilégios do título.

A seguir, saiba quais são os prêmios e privilégios do líder no BBB 26: BBB 26: O que muda nos privilégios do líder nesta temporada? Diferente da temporada anterior, em que bastava vencer a prova do líder para ganhar um apartamento, no BBB 26 é preciso passar por algumas etapas para se qualificar ao prêmio. Quem anunciou a mudança na dinâmica da premiação foi Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21, na madrugada de quinta-feira, 22.

Conforme as novas regras, para ganhar um apartamento no valor de R$ 270 mil, é preciso vencer a Prova do Líder, ganhar a sua Festa e conquistar uma vaga no top 10 do programa, que até o momento da liderança de Babu ainda conta com 22 participantes. BBB 26: O que Babu ganhou como líder? A liderança de Babu marca a primeira vez que ele ganha uma liderança no programa, visto que durante o BBB 20, o ator ganhou apenas uma Prova do Anjo. Naquela edição, Babu foi recordista voltando de 10 paredões e disputando as 16 provas do Líder da temporada. Ele foi o último eliminado da edição em uma final formada por Rafa Kalimann, Thelma e Manu Gavassi.