BBB 22: Arthur Aguiar é o campeão da 22ª edição do programa

Arthur Aguiar é o grande campeão do Big Brother Brasil 22 (BBB 22). Nesta terça-feira, 26, o brother se consagrou como o mais votado pelo público, com 68,96% dos votos e conquistará o maior prêmio, de R$ 1,5 milhão. Douglas Silva e Paulo André receberam, respectivamente, 1,13% e 29,91% dos votos, totalizando 751.366.679 de votos, a segunda maior votação da história do programa e a maior de todas as finais do BBB.

Polêmico, Arthur protagonizou algumas das confusões mais assistidas e comentadas pelo público nos 100 dias de reality. Confira aqui os momentos que marcaram o campeão da 22ª edição do BBB.

BBB 22: Arthur Aguiar e as alianças

Juntamente com Jade Picon e Linn da Quebrada, Arthur Aguiar entrou na casa do BBB 22 três dias depois da chegada dos demais participantes devido ao diagnóstico de Covid-19 confirmado antes da estreia do programa.

Por causa deste atraso, Arthur teve dificuldade em firmar alianças na primeira semana do programa. Contudo, em pouco tempo, Tiago Abravanel tornou-se o seu melhor amigo dentro da competição, pois era com quem o brother trocava confidências.

Por consequência, Arthur foi incluído no “grupo dos meninos” - maneira como a união dos homens camarotes era chamada pelos outros participantes do programa - onde permaneceu até o final.



BBB 22: Arthur se destacou nas provas

Arthur Aguiar acumulou diversas provas durante a competição. Logo na primeira semana, venceu a prova de imunidade em dupla com o ator Douglas Silva. No decorrer do programa, conquistou 3 vitórias em provas do anjo e uma na prova do líder, na qual fez dupla com Lucas Bissoli.



Arthur e os paredões verdadeiros e o falso do BBB 22

Arthur foi emparedado 7 vezes no BBB 22, incluindo o paredão falso, quando o ex-Rebelde foi escolhido para participar do Quarto Secreto através de voto do público.



Arthur foi acusado de vitimismo no BBB 22

Já na reta final do programa, o 15º eliminado Gustavo Marsengo acusou Arthur de praticar vitimismo. "[Ele] quer sempre se colocar no lugar de excluído, vítima, de perseguição." Após Jessi ser a eliminada do 14º paredão, Arthur foi questionar os outros brothers sobre a justificativa para terem o colocado no paredão.

Douglas Silva, Paulo André e Gustavo haviam combinado de votar em Arthur pois ele era o que havia ficado fora do paredão há mais tempo, desconsiderando o paredão falso. A discussão de Arthur com Pedro Scooby pôde ser ouvida pelos outros participantes. Gustavo criticou a postura do ex-Rebelde: "Me desculpa, mas o Arthur viaja demais. Ele tem um complexo... Absurdo, cara", afirmou.

"Todo mundo ia passar [pelo paredão], como todo mundo está passando. Exatamente. Se a gente verbaliza uma parada e não tem problema nenhum. Se esse momento já ia chegar, qual é a chateação agora?", disse Douglas.

Arthur foi acusado de praticar gaslighting no BBB 22

Após um jogo da discórdia que deu o que falar na internet, há cerca de um mês, Arthur foi acusado de praticar "gaslighting" pelos internautas. A palavra sinaliza um comportamento emocionalmente manipulador, no qual o "gaslighter" tenta convencer as pessoas com quem fala de que estão inventando ou criando coisas, fazendo com que duvidem das próprias memórias e traumas.

O termo se originou a partir do filme 'Gaslight' (1944), no qual um marido tenta convencer a esposa de que ela é louca, que está inventando coisas e que ele é que está certo e é a verdadeira vítima.

Arthur foi acusado de praticar o gaslighting após uma discussão com a participante Laís Caldas, que declarou se sentir "diminuída", pois Arthur lhe dizia constantemente que ela "cria coisas que não existem" e "não sabe do que está falando." O brother respondeu: "Em todas as vezes que você me chamou, nenhuma vez você falou sobre algo que de fato aconteceu. Nenhuma"

Arthur e os prêmios conquistados no BBB 22

Além do R$1,5 milhão entregue ao campeão do BBB, Arthur Aguiar já embolsou cerca de R$44 mil, incluindo R$20 mil em corridas por aplicativo e R$12 mil em compras de lojas de roupas.

Os outros dois participantes também já ganhara diversos prêmios, que se somam às premiações para o segundo e o terceiro lugares.

Antes de entrar no BBB 22, Arthur foi alvo de críticas por traições

Ao ser anunciado como participante do programa, Arthur foi alvo de críticas na internet pela polêmica na qual se envolveu com sua esposa, a ex-BBB e influenciadora Mayra Cardi. Segundo a própria, Arthur já teria a traído mais de 50 vezes.

Em vídeos publicados por Mayra em junho de 2020, ela declara que "viveu um relacionamento abusivo e manipulador, onde era extremamente traída durante muitos anos”. O casal chegou a se separar, mas reataram em 2021.

Arthur admitiu as traições e pediu desculpas por meio de sua conta oficial no Instagram. “Assumo todos os meus erros como ser humano, mas esse assunto não é uma brincadeira e também pela minha filha eu preciso, de fato, me posicionar."

