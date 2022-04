Enquete BBB 22: Arthur será campeão, indica votação parcial atualizada

Os finalistas Arthur, DG e PA concorrem a R$ 1,5 milhão na final do BBB 22. Confira resultado da última parcial de hoje, 26/04, da votação da enquete atualizada

Hoje, terça, 26 de abril (26/04), a TV Globo exibe a grande final do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) com Arthur, DG e PA concorrendo a R$ 1,5 milhão pelo título de vencedor da temporada.

O resultado parcial da votação da enquete atualizada aponta que Arthur Aguiar será o campeão com 68% dos votos, contra 26% de Paulo André e 6% de Douglas. Em parcial da enquete pela manhã, Arthur estava com 67%.



A decisão acontecerá por voto popular e o público deve votar em quem quer que vença o reality show. O programa irá ao ar às 22h45 (horário de Brasília).

Gshow: como votar na enquete do BBB 22



Passo 1 – Login na conta Globo

Para votar em uma enquete do Gshow é necessário ter uma Conta Globo, que pode ser criada a partir de perfis já existentes do Facebook ou do Google. Se já tem uma conta Globo, pode pular para o "Passo 2". Se ainda não tem, saiba como criar:

Clique aqui para acessar a área de login da Conta Globo e selecione a opção "Cadastre-se", abaixo do botão "Entrar";

Na página seguinte, é necessário inserir dados como nome completo e data de nascimento;

Um e-mail válido e existente deve ser fornecido, pois a Conta Globo só funcionará devidamente após uma verificação na caixa de entrada;

Após preencher o formulário, realizar a verificação de segurança clicando em "Sou humano" e concordar com os termos do serviço, basta clicar no botão "Cadastrar";

Em seguida, acesse a caixa de entrada do e-mail inserido e clique no principal link da mensagem enviada pelo remetente "Conta Globo";

Pronto! Feito isso, sua Conta Globo está criada e verificada. Por meio dela é possível ter acesso a diversos serviços oferecidos pela empresa, dentre eles as enquetes.

Passo 2 – Votação

Após realizar login em sua Conta Globo, acontece a votação propriamente dita. Seguindo o passo a passo abaixo, é possível votar quantas vezes quiser.

Acesse o site do Gshow ou a página da enquete que preferir;

Para votar, basta selecionar o item que preferir e confirmar a verificação de segurança clicando em "Sou humano";

Em seguida, o site irá apresentar duas opções: votar novamente ou ver o resultado parcial da enquete.

