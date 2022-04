BBB: Só três eliminadas estarão presentes na grande final

Pelo segundo ano seguido, todos os eliminados do BBB não poderão comparecer à casa para participar da grande final. As três sisters convidadas se apresentarão no evento

Acontece hoje a grande final do BBB 22 e, além dos finalistas - Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André Camilo - o evento contará com a presença de três ex-sisters.

Linn da Quebrada, Naiara Azevedo e Maria serão as participantes convidadas a se apresentar na final. A Globo confirmou que, da mesma forma como no ano passado, o elenco completo não participará da festa.

Além das ex-sisters, outras atrações também marcarão presença no evento: Xamã, Léo Santana, Jão e Matheus e Kauan, além de Paulo Ricardo, que canta a vinheta do programa.



Mudança na final

Nas edições anteriores à 2021, todos os participantes retornavam na grande final para celebrar o fim da edição do reality show. No ano passado, somente os ex-BBS Karol Conká, Pocah, Projota, Lucas Penteado e Rodolffo puderam participar presencialmente da final, enquanto os outros assistiam em um hotel no Rio de Janeiro.

Para reunir os brothers e as sisters, a Globo idealizou um projeto pós-BBB, pela primeira vez na história. O projeto "BBB Dia 101" foi chamado assim por conta da duração de 100 dias do BBB21, o mais longo desde o início da transmissão do reality no Brasil. A edição do projeto "BBB dia 101" em 2022 já foi confirmada.





