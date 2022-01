BBB 22: Arthur e Douglas, do camarote, vencem prova e garantem imunidade

Arthur Aguiar e Douglas Silva, do grupo camarote, venceram a prova de imunidade do Big Brother Brasil (BBB 22) da noite desta quinta-feira, 20 de janeiro (20/01). Com a vitória, os nomes confirmados do reality show da TV Globo garantiram mais uma semana na edição e não poderão ser votados durante a formação do paredão, que acontece no domingo, 23. Do grupo pipoca, estão imunes as sisters Laís e Bárbara.

A prova de hoje aconteceu apenas entre os participantes do grupo com famosos, após a entrada dos três nomes restantes do elenco: Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada chegaram a casa mais vigiada do País nesta quinta-feira, após diagnósticos negativos para Covid-19.

BBB 22: como foi a prova de imunidade do grupo camarote

Em cada rodada, um dos jogadores da dupla arremessavam um QR Code no tabuleiro. A almofada deveria cair na casa verde para pontuar. Se caísse na casa com um X vermelho, a dupla não pontuava. Vencia a dupla que fizesse mais pontos. As duplas formadas para a prova foram:

Brunna e Maria

Naiara e Jade

Arthur e Douglas

Linn e Tiago

Pedro e Paulo

Foram sete rodadas entre os participantes. A dupla de Arthur Aguiar e Douglas Silva chegaram a empatar com Linn da Quebrada e Tiago, enquanto a dupla de Brunna e Maria não marcaram nenhum ponto até a quinta rodada - o que eliminou a dupla antes mesmo do fim da prova.

Logo depois, Naiara e Jade foram eliminadas. Por fim, a disputa ficou entre duas duplas: Linn e Tiago; e Arthur e Douglas. Com o arremesso de Douglas, a dupla de atores ganhou a primeira prova de imunidade do programa entre o grupo camarote e garantiu mais uma semana no reality show.

