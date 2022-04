BBB: saiba quanto ganha cada finalista

O pódio da vigésima segunda edição do reality show mais assistido do Brasil está formado: Arthur Aguiar, Paulo André Camilo e Douglas Silva disputam pelo grande prêmio de R$ 1,5 milhão nesta terça-feira, 26.

Mas quanto ganha quem não fica com o primeiro lugar, o campeão escolhido pelo público? Confira aqui os valores recebidos pelo segundo e terceiro lugares.

O campeão do BBB recebe, além do prêmio em dinheiro, um carro 0KM. O vice recebe R$150 mil, mais um contrato com a Rede Globo com duração de um ano, inicialmente. E o terceiro colocado recebe a quantia de R$50 mil.

Vale lembrar também dos outros prêmios recebidos pelos últimos três participantes que continuam na casa: Douglas Silva foi o que mais ganhou em prêmios, recebendo dois carros 0KM logo no início do programa, além de R$10 mil em uma carteira de aplicativo fintech, uma máquina de lavar, quase R$10 mil em corridas por aplicativo, e um ano de aluguel pago.

Arthur Aguiar já embolsou cerca de R$44 mil, incluindo R$20 mil em corridas por aplicativo e R$12 mil em compras de lojas de roupas.

Paulo André Camilo recebeu, na sua trajetória pelo BBB, mais do que o prêmio de vice-campeão que é projetado para ganhar: cerca de R$150 mil reais, incluindo R$ 20 mil em dinheiro, 10 anos de Globoplay, e R$ 100 mil em dinheiro da marca Multicoisas.

BBB 22: que horas começa o programa hoje, 26/04?

De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para começar nesta terça-feira (26/04),a partir das 22 horas e 45 minutos (horário de Brasília), após a novela "Pantanal". O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.



