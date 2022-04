Não apertou botão? Entenda por que Arthur foi eliminado da prova do líder

Após 19h da prova do líder do BBB 22, Arthur foi eliminado, chorou e comentou que só vou iria acreditar que não bateu o botão após assistir à reprise; veja vídeo

O fim da última prova do líder do Big Brother Brasil (BBB 22) encerrou-se com erro de Arthur Aguiar, que esqueceu de apertar o botão de finalizar uma das etapas da disputa. O ator, no entanto, não reconheceu o erro e lamentou: "Eu bati no botão antes de entrar na plataforma, cara. Não é possível que eu não bati nesse botão, não tenho essa memória".



A última prova do BBB era de resistência e possuía 3 estações: “Eletricidade”, “Carga” e “Todos no Carro”. A segunda estação era de habilidade e havia a necessidade de apertar um botão para que ela fosse concluída. No entanto, apesar de ter acabado antes do tempo, Arthur não apertou o botão e foi eliminado por este motivo (veja vídeo acima).

BBB 22: Arthur chorou e reclamou da produção

Incrédulo de seu esquecimento, Arthur chorou e reclamou da produção do programa: "Inacreditável''. Não acredito nisso. Não acredito que não apertei o botão.”

PA, brother com quem Arthur disputou a final da prova do líder, o consolou e disse que não iria comemorar a sua liderança em respeito ao amigo. Na disputa final, além de uma vaga para a final do BBB22, os brothers concorriam a um carro da marca Fiat.

Dessa forma, o último paredão da temporada está formado entre os participantes que restam no BBB22 e não ganharam a prova do líder: Arthur Aguiar, Eliezer e DG.

