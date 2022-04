BBB 22: famosos declaram torcida pelos finalistas do reality

A um dia da grande final do Big Brother Brasil 22, os participantes Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André estão recebendo apoios de nomes como a apresentadora Xuxa, a campeã do BBB 18 Gleici Damasceno e o jogador de futebol Neymar.

Sobre o assunto Bianca Andrade e Fred anunciam fim do relacionamento nas redes sociais

Fernanda Souza assume namoro com Eduarda Porto e Thiaguinho parabeniza a ex

Maíra Cardi afirma que ameaça a Bruna Marquezine foi deboche

Em participação especial na mais recente edição do "Bate-Papo BBB", no domingo, 24, Xuxa compartilhou a preferência pela vitória de Arthur. "Pela trajetória do Arthur toda, ele deveria ganhar por ser o melhor jogador", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, o sertanejo Luciano Camargo também declarou torcida pelo brother. "Agora a gente tem que votar mesmo, e afinar a ponta dos dedos votando para ele ganhar. Vamos para cima!", compartilhou.

VOTE | Enquete final BBB 22: Arthur, DG ou PA? Quem deve ganhar o programa?

Já o ator Douglas Silva tem a preferência de nomes como as atrizes Pathy Dejesus e Fernanda Paes Leme, além da apresentadora e amiga Regina Casé. "Quem vai ser o campeão vai ser o meu amorzinho, vai ser o Douglas!", afirmou Regina no Instagram.

Outro apoiador de Douglas é o surfista e ex-brother Pedro Scooby. Em entrevista para a cobertura dos desfiles das escolas de samba na Globo, Scooby declarou torcida não somente para o ator, mas também para Paulo André. "Tô aqui torcendo, vou fazer o que for para vocês ganharem! Tamo junto!", afirmou.

PA vem recebendo apoios, ainda, de vários outros colegas do esporte. No Twitter, o surfista Gabriel Medina escreveu que "agora é#TeamPA", posicionamento compartilhado e apoiado por Neymar.

A medalhista olímpica Rayssa Leal também declarou torcida pelo atleta. "É hora de votar pro Paulo André ganhar o BBB!", postou no Twitter. Outros apoios ao brother vieram da apresentadora Monique Evans, da ex-bbb Elana Marques e da campeã da 18ª edição Gleici Damasceno.

A final do BBB 22 é a primeira da história do reality somente com homens, bem como a primeira desde o novo formato — de participantes divididos entre os grupos "Pipoca" e "Camarote" — somente com famosos.

Tags