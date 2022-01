BBB 22: Entenda por que os participantes do reality estão usando relógios

Boninho comentou em suas redes sociais quais funcionalidades do relógio são exploradas pela equipe de produção do programa

Diretor do Big Brother Brasil 22, Boninho utilizou suas redes sociais na última quarta-feira, 26, para explicar uma dúvida que surgiu entre diversos internautas: afinal, por que os participantes do reality show passaram a usar relógios? De acordo com Boninho, os aparelhos servem para monitorar ainda mais os brothers e as sisters da casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em sua postagem, ele comentou que os relógios funcionam apenas para “uso interno” e, por isso, eles são bloqueados para os participantes e não têm “nenhuma conexão” com o mundo externo. O diretor revelou que a produção decidiu trazer essa novidade para a edição após a confiança com o “uso do celular”, disponibilizado para os confinados tirarem fotos e gravarem vídeos entre si. O dispositivo também não possui conexão.



Sobre o assunto Com BBB 22 em clima de amor, relembre e assista aos barracos do BBB 21

BBB 22: Jade Picon vira meme ao descascar laranja no reality

BBB 22: Lucas beija Eslovênia durante festa e Natália chora

BBB 22: após choro e quase desistência de Natália, Linn e Naiara têm embate

BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados

Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista dos participantes confirmados:

BBB: confira a retrospectiva

Tags