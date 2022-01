BBB 22: Jade Picon vira meme ao descascar laranja no reality

Estagiária do O POVO Online

Influencer tentou fazer suco para a rapper Linn da Quebrada, mas desperdiçava grande parte das frutas, gerando pouco suco. Situação virou meme entre os internautas e fãs do reality

Mais uma vez, a influencer Jade Picon virou meme no Big Brother Brasil (BBB 22). Nesta quarta-feira, a sister tentou fazer um suco de laranja e não soube usar da melhor forma o espremedor manual que tem na casa.

Ao apertar com muita força as frutas contra o espremedor, a blogueira não as girava por inteiro e desperdiçava grande parte das laranjas, gerando pouco suco. O intuito da influencer era fazer um suco para a rapper Linn da Quebrada. Mas a tentativa falha de Picon rendeu vários comentários dos internautas nas rede sociais, principalmente o Twitter.

"Já foram umas 10 laranjas pra fazer 1 copo!", brincou um fã do reality. "PERDEU TUDO: jade picon quase morrendo espremendo laranja", comentou outro perfil no Twitter. Veja o vídeo de Jade Picon fazendo suco de laranja no BBB 22:

Entretenimento da tarde: ver a Jade Picon fazer suco de laranja #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/2tjJ2KZ5yD — Gabriel (@IGabu_) January 26, 2022

PERDEU TUDO: jade picon quase morrendo espremendo laranja pic.twitter.com/R39pipTaLc — linda (@lindacoments) January 26, 2022

A Jade usando o peso do corpo pra fazer suco de laranja no espremedor Alguém ajuda gente?! Já foram umas 10 laranjas pra fazer 1 copo! O sorrisinho dela no fim super fofo haha #bbb22 #BigBrotherBrasil #jadepicon pic.twitter.com/Ab7fuczIaP — Emilly Assis (@EmillyAssis) January 26, 2022

