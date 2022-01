Com BBB 22 em clima de amor, relembre e assista aos barracos do BBB 21

Após internautas especularem que o BBB 22 flopou após uma semana sem brigas ou atritos, fãs relembraram as tretas mais icônicas do BBB 21; veja em vídeo algumas delas

Após especulações de internautas de que o Big Brother Brasil (BBB 22) está sendo um 'jogo do amor e paz', os fãs do reality começaram a comparar a vivência dos jogadores do BBB 21 com as dos participantes atuais do programa da TV Globo. Enquanto os fãs esperam reações do elenco, as comparações com a última edição do programa continua.

O discurso da eliminação de Luciano feito por Tadeu Schmidt, inclusive, chegou a pegar os brothers de surpresa. O apresentador frisou a necessidade dos jogadores perceberem quantas pessoas queriam estar no lugar deles. Enquanto o elenco do BBB 22 não reage, que tal relembrar algumas das tretas do BBB 21?

Sobre o assunto Por que Tiago Leifert não é mais apresentador do BBB?

Ex-BBB Projota analisa confinamento e dá dicas para participantes do BBB 22

Enquete BBB 22: como votar no Gshow

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 21: A briga do basculho

Após um Jogo da Discórdia, Gil e Pocah protagonizaram uma das maiores brigas da edição, ao ponto de outros participantes precisaram segurar os brothers para que não acontecesse agressão física. Em determinado momento, o pernambucano disse que a cantora era um “basculho”.

“Eu não vim do lixo para perder para basculho, meu amor”, afirmou. Pocah perguntou o significado da expressão, mas Gilberto não explicou. “Não importa”, pontuou. No auge da treta, as buscas pela palavra aumentaram consideravelmente e o termo se tornou um dos mais buscados no Google em 2021. Gil, inclusive, afirmou não saber o significado da palavra. Veja abaixo o vídeo do barraco ou clique aqui para assistir no YouTube:

BBB 21: 'Chumbo trocado não dói'

A ex-sister Sarah Andrade discutiu com Rodolffo após ser surpreendida pelo voto de seu aliado no reality, até então. Os dois foram parar no Paredão com Juliette e a loira chegou a rebater a justificativa dada pelo cantor da dupla com Israel e desejou que o brother saísse da casa.

"Agora eu desejo, Rodolffo, do fundo do meu coração, que você saia do programa. Porque você não tem noção do quanto eu sofri e falar que eu te traí? É muita sacanagem". Veja abaixo o vídeo do momento - ou clique aqui para assistir no YouTube - que deixou incrédulo até o apresentador Tiago Leifert:

BBB 21: 'Tem outra braba aqui dentro'

Duas tretas rolaram em um sábado e na mesma área externa da casa: logo após uma discussão entre Gilberto e Arthur, Camilla de Lucas e a mamacita Karol Conká promoveram uma icônica "conversa".

Tudo aconteceu depois que a cantora afirmou que Camilla tomava partido e escolhia ouvir apenas um lado no jogo. "Você quer jogar uma pessoa contra a outra. Só que eu sou Camilla de Lucas, eu não sou idiota, não. Você pode ser a Karol Conká braba lá fora, mas tem outra braba aqui dentro também", reforçou a influencer carioca para a rapper. Veja abaixo o vídeo do momento ou clique aqui para assistir no YouTube:

BBB 21: Interesse em Bil

É consenso que a história de Karol Conká no programa foi marcada por diversos desafetos e barracos. Dentre eles, a sister chegou a discutir com Carla Diaz após uma festa, quando a cantora acreditou que a atriz tinha interesses amorosos em Arcrebiano. Na época, ela tinha interesses amorosos no brother.

“Foi se fazer de santinha para as meninas. Me tirar de ciumenta”, argumentou a rapper. “Você é doida, Karol? Você veio me dizer que estavam dizendo que eu estava dando em cima do Bil”, comentou Carla. O desentendimento, que aconteceu na madrugada, acordou algumas das sisters da casa, no que Karol Conká argumentou. “Ergue sua voz e mostra quem é você, querida. Eu fui verdadeira com você e você se fez”. Veja abaixo o vídeo ou clique aqui para assistir no YouTube:

BBB 22: discurso de Tadeu repercutiu entre fãs

Durante o primeiro paredão da temporada, Tadeu Schmidt deu o nome e aproveitou a ocasião para dar um "sacode" nos participantes do BBB 22. O jornalista falou sobre a falta de garra apresentada em alguns brothers, que apontaram a necessidade de "jogar o jogo do amor" na edição deste ano, após repercussões de brigas e confusões nas duas últimas edições anteriores do reality show.

"Quando eu vi esse paredão, quando vi essa primeira semana, a pergunta que me veio a cabeça foi: 'O que você quer?'. 'Ah, quero entrar no Big Brother, é tudo o que eu quero!'. Sério? Ai vem para cá e não se compromete?", questionou Schmidt aos brothers. "É possível gostar de tudo e de todo mundo o tempo todo? É assim na nossa vida normal? Porque vai ser assim no meio de um jogo, no meio da disputa por um prêmio?".

O apresentador foi direto ao ponto e explicou que os fãs do programa não querem ver um "BBB do amor", como os brothers vem comentando ao longo da semana. "Então, o que você quer? Quer um milhão e meio? Quer ser o campeão? Ou quer uma experiência? Quer jogar ou quer brincar? Quer melhorar a vida ou quer só uns dias de férias numa casa cheia de câmeras?", comentou.

Clique aqui para ver na íntegra o discurso de Tadeu ou veja no player abaixo:





O #BBB22 tem seu primeiro eliminado (e o primeiro discurso do Tadeu). Valeu, Luciano!

Tags