BBB 22: após choro e quase desistência de Natália, Linn e Naiara têm embate

Nesta quarta-feira, 26, aconteceu a festa do líder Douglas Silva no BBB 22 e o primeiro beijo da edição, protagonizado por Eslovênia e Lucas. No entanto, o clima de romance não agradou todos os confinados. Ao ver o beijo, Natália saiu em prantos da festa e foi consolada pelas amigas, mas também recebeu aquele puxão de orelha por "ficar louca por causa de macho".

Ao ver a cena do beijo, Natália saiu da festa, jogou o sapato na porta do quarto, chorou embaixo do edredom e afirmou que iria deixar o programa. A sister era próxima de Lucas e até o colocou em seu pódio na dinâmica do jogo da discórdia, mas não se dá bem com Eslovênia. Ela acredita que a nordestina está tentando imitar Juliette do BBB 21. Além disso, Natália e Lucas passaram a tarde do dia 26 abraçados na piscina e alguns internautas chegaram a cogitar um romance entre os dois.

Natália aparentemente chateada enquanto Eslô e Lucas se beijam

"Eu acho que não sou tão forte. Ninguém gosta de mim", declarou a participante. Durante o desabafo, Naiara Azevedo fez comentários bem sinceros. "Deixa eu falar com ela. Natália, você está fazendo eu me sentir uma palhaça, uma trouxa, porque eu, na frente do Brasil inteiro...", começou. No entanto, a cantora foi interrompida por Linn da Quebrada. "Não é sobre você, Naiara. Isso é sobre o que ela está sentindo", declarou.

Naiara continuou mostrando sua indignação a Linn. "Ficar louca por causa de macho? Pelo amor de Deus", questionou. "Posso falar uma coisa para você? Deixa ela sentir e depois a gente fala", pediu Linn. "Eu sei. Eu estava tentando ajudar e ela não quer ajuda. Não vou deixar ela apertar o botão por causa de macho", insistiu Naiara.

Linn afirmou que Naiara estaria pressionando Natália e que quando a cantora pensou em desistir todos a ajudaram para que ela não apertassem o botão de desistência.

"Isso não é sobre você, Naiara" Linna dizendo pra Naiara oq metade da população brasileira gostaria de dizer



#BBB22 | Eslovenia e Lucas | Gente a Natália | Beijão | #BigBrotherBrasilpic.twitter.com/fNq4jWGb5k — jenny⁷៹ namo dos jikook (@softjiminssiii) January 27, 2022

