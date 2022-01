BBB 22: Rodrigo utiliza a expressão "traveco" e é corrigido

Em conversa na madrugada desta sexta-feira, 21, Rodrigo Mussi utilizou a expressão "traveco" em conversa com o participante Eliezer. Após usar a palavra, considerada pejorativa para se referir a mulheres trans e travestis, o brother logo foi corrigido pelo cearense Vinicius e pela carioca Maria.



"Pô, Eli, eu tentando dormir, mas tô lembrando do pinto do traveco que você com medo lá, irmão", comentou Rodrigo. Imediatamente Vinicius apontou: "Traveco não". Rodrigo, então, indagou se o correto seria travesti. A cantora Maria entrou na conversa: "Isso aí que você (Rodrigo) falou não é legal". O brother então se desculpou: "Eu não sabia".



A edição conta com a participação da cantora e atriz travesti Linn da Quebrada, que já no primeiro dia de confinamento dividiu a sua história com o elenco. "Sou o fracasso. O fracasso de tudo que queriam que eu fosse. Não sou homem, nem sou mulher, sou travesti", reforçou. "Essa sou eu."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Enquete BBB 22: quem deve ser o primeiro eliminado do reality?

BBB 22: veja cronograma da primeira semana do reality

BBB 22 ao vivo hoje, 20/01: onde assistir, que horas começa e qual dinâmica

BBB 22: lista de participantes

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista de nomes dos participantes confirmados no BBB 22:

BBB 22: quanto tempo vai durar?

A edição de 2022 do BBB começou no dia 17 de janeiro (17/01) e está prevista para ter mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100 dias de interação entre os participantes. Porém, informação ainda não foi confirmada pela produção da TV Globo. Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: veja as mudanças nas dinâmicas do jogo

Festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas: antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.



A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo.

A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa.

Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

CAT BBB será apresentado por Dani Calabresa, que substitui o humorista Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo.

BBB: confira a retrospectiva

Tags