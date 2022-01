'Sou travesti': Linn da Quebrada compartilha história de vida no BBB; vídeo

A rapper e travesti entrou hoje, 20 (20/01), no BBB 22 após um diagnóstico de Covid-19. Na apresentação, Linn da Quebrada compartilhou suas história de vida e comentou relação com a fama

Na tarde de hoje, quinta-feira, 20, a rapper Linn da Quebrada, participante do grupo camarote do Big Brother Brasil (BBB 22), emocionou os colegas da casa ao compartilhar um pouco da sua história antes do programa. Em uma roda de apresentação entre os jogadores, cada um falou um pouco de si em vida e o discurso da artista inspirou os ali presentes. Linn entrou hoje no reality, devido a um diagnóstico anterior de Covid-19.

Um dos pontos de destaque na fala de Linn foi sobre o fracasso. "Sou o fracasso. O Fracasso de tudo que queriam que eu fosse. Não sou homem, nem sou mulher, sou travesti", reforçou. "Essa sou eu".

Durante a apresentação, Linn contou que no último ano veio se perguntando bastante sobre quem ela seria sem relacioná-la ao âmbito profissional. "Eu sou mãe, eu sou filha de dona Lilian, de 68 anos, alagoana, tô aqui também por ela para garantir uma velhice mais confortável pra minha mãe, garantir um lugar pra gente ficar", contou aos participantes. A artista tem 31 anos e se definiu como atriz, apresentadora, agitadora cultural e artista.

Partindo da palavra "artista", a rapper também comentou sobre a relação com a fama. "Sou artista e, pra mim, ser artista não tem a ver em estar em cima do palco, com um microfone na mão e sob holofotes; tem a ver com a possibilidade de você cantar sobre sua própria existência, sobre suas relações e eu acredito muito nisso."

Vídeo: assista ao discurso completo de Linn da Quebrada no BBB 22

A frase "SOU TRAVESTI" ficou entre os termos mais comentados no Twitter após a fala de Linn. Vários internautas elogiaram a fala da rapper e garantiram sua torcida para a participante. A própria equipe que administra as redes sociais da cantora é formada por travestis. A equipe também faz legendas para todos os vídeos que fazem referência à participação da artista na casa com o objetivo de inclusão.

>> Transgênero, transexual e travesti: saiba o significado dos termos

