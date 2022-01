BBB 22: lista de participantes será divulgada sexta, 14; veja como será

O Big Brother Brasil 22 (BBB 22) está marcado para começar na próxima segunda-feira, 17 de janeiro, mas os fãs do reality conhecerão os confinados durante a programação da TV Globo nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro (14/01). A divulgação dos integrantes dos grupos Pipoca e Camarote começa a partir da exibição da novela 'O Cravo e a Rosa'.



A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 12, após a confirmação de três casos de Covid-19 no elenco do programa. De acordo com a emissora, todos estão com as duas doses da vacina, um requisito obrigatório para participar do reality show. “Mesmo ansiosos para começarem a viver na casa mais vigiada do Brasil, assim permanecerão até que seja seguro deixarem o isolamento”, continuou. Ou seja, os participantes não serão eliminados da dinâmica do reality.

A data de divulgação da lista de participantes foi alterada por diversas vezes nesta semana: conforme divulgou Patrícia Poeta durante o programa Encontro, a lista sairia nesta quinta, 13. Entretanto, a informação foi retificada pela jornalista dias depois, informando que a data seria divulgada até o fim desta semana entre os dias 12 a 16 de janeiro. Internautas especularam que a mudança veio após a confirmação de casos de Covid-19 no elenco do reality. Horas após, a emissora confirmou que a lista sairá nesta sexta.

BBB 22: quando começa e quando acaba?

A edição de 2022 do BBB começa na próxima segunda-feira, 17 de janeiro (17/01). A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas. Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

Haverá um cearense no Big Brother Brasil 22. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt no último domingo, 9. Não há informações se o participante será do grupo de anônimos ou do grupo Pipoca, que reúne os famosos. Com o novo confinado, o reality chega a marca de sete cearenses que já passaram pelo reality: Natália Nara, Roberta Brasil, Rafael Memória, Lucas Fernandes, Patrícia Leitte e Kerline Cardoso.

Após a revelação de Schmidt, o nome do humorista Max Petterson chegou a ser um dos cogitados para integrar o elenco da edição de 2022 do reality. Porém, a informação foi negada pelo próprio nas redes sociais.

