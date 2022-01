BBB 22: Três participantes testam positivo para covid-19

De acordo com a Globo, os três participantes que testaram positivo para covid-19 entrarão depois no reality show

Três participantes do Big Brother Brasil 2022 testaram positivo para covid-19. Eles já estão em fase de pré-confinamento, em um hotel no Rio de Janeiro.

“Como parte do protocolo, são realizados testes em todos os participantes e, durante essa rotina, três deles, que estarão no elenco desta edição, testaram positivo”, afirmou a Globo em nota.

De acordo com a emissora, todos estão com as duas doses da vacina, um requisito obrigatório para participar do reality show. “Mesmo ansiosos para começarem a viver na casa mais vigiada do Brasil, assim permanecerão até que seja seguro deixarem o isolamento”, continuou.

Os participantes somente entrarão no programa quando forem liberados pelos médicos. Por isso, eles chegarão mais tarde ao jogo. De acordo com a TV Globo, a situação não afetará as dinâmicas do jogo.

A emissora ainda informa que, em respeito aos protocolos de biossegurança, a presença de familiares, amigos e plateia durante os dias de eliminação continua suspensa.

BBB 22: lista de participantes será divulgada nesta sexta-feira, 14 (14/01)



O BBB 22 está marcado para começar na próxima segunda-feira, 17 de janeiro, mas os fãs do reality conhecerão os confinados durante a programação da TV Globo nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro (14/01).



