Enquete Uol A Fazenda 17 mostra favorito a sair como campeão

O vencedor será conhecido nesta quinta-feira, 18, durante a grande final exibida ao vivo pela Record. A reta final do reality rural foi marcada por disputas acirradas; confira como foi a formação da última roça e qual peão lidera nas pesquisas como futuro vencedor.

A última Roça de A Fazenda 17 foi formada logo após a eliminação de Kathy Maravilha. Os seis peões restantes, Duda Wendling, Luiz Mesquita, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Saory Cardoso e Walério Araújo, foram automaticamente colocados na berlinda.



Antes de anunciar os nomes dos finalistas, a apresentadora Adriane Galisteu reforçou que a ordem de revelação não correspondia à quantidade de votos recebidos. Na sequência, Saory Cardoso, Fabiano Moraes, Duda Wendling e Dudu Camargo foram confirmados na final. Luiz Mesquita e Walério Araújo acabaram eliminados, com percentuais baixos de votação.

