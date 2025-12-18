Enquete Uol A Fazenda 17 mostra favorito a sair como campeão

Enquete Uol A Fazenda 17 mostra favorito a sair como campeãoConsulta extraoficial indica preferência do público na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões às vésperas da grande final; confira
Os finalistas de A Fazenda 17 já estão definidos após a eliminação dupla de Luiz Mesquita e Walério Araújo, anunciada na noite de terça-feira, 16.
Com isso, a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões ficou entre Dudu Camargo, Duda Wendling, Saory Cardoso e Fabiano Moraes.
O vencedor será conhecido nesta quinta-feira, 18, durante a grande final exibida ao vivo pela Record.
A reta final do reality rural foi marcada por disputas acirradas; confira como foi a formação da última roça e qual peão lidera nas pesquisas como futuro vencedor.
Como foi formada a última Roça
A última Roça de A Fazenda 17 foi formada logo após a eliminação de Kathy Maravilha. Os seis peões restantes, Duda Wendling, Luiz Mesquita, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Saory Cardoso e Walério Araújo, foram automaticamente colocados na berlinda.
Antes de anunciar os nomes dos finalistas, a apresentadora Adriane Galisteu reforçou que a ordem de revelação não correspondia à quantidade de votos recebidos.
Na sequência, Saory Cardoso, Fabiano Moraes, Duda Wendling e Dudu Camargo foram confirmados na final. Luiz Mesquita e Walério Araújo acabaram eliminados, com percentuais baixos de votação.
Enquete Uol indica possível campeão
Com a final definida, muitos fãs tentam antecipar o resultado por meio da enquete do Uol, que funciona como um termômetro da preferência do público, embora não tenha influência no resultado oficial do programa.
Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 390 mil votos. O cenário parcial mostrava a seguinte disputa:
- Dudu Camargo - 42,68%
- Saory Cardoso - 29,85%
- Duda Wendling - 26,48%
- Fabiano Moraes - 0,99%
De acordo com os números parciais, Dudu Camargo aparece na liderança da preferência do público, abrindo vantagem sobre os demais finalistas.
Duda Wendling surge na sequência, seguida por Saory Cardoso. Fabiano Moraes é quem registra o menor índice de votos até o momento.
Vale lembrar que Dudu já figurava entre os mais bem colocados em enquetes anteriores, inclusive após a saída de Tamires, quando liderava a preferência do público em consultas semelhantes.
Enquete não define o resultado oficial
A enquete do UOL não interfere na votação oficial de A Fazenda 17, servindo apenas como uma indicação da tendência do público nas redes sociais e em plataformas digitais.
O resultado final depende exclusivamente dos votos registrados no site oficial da Record. O campeão leva o prêmio principal de R$ 2 milhões, enquanto o segundo e o terceiro colocados recebem valores menores.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em "Vote"
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.