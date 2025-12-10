Enquete UOL A Fazenda 17: quem é o favorito após 11º roça?

Mesmo com a liderança momentânea, o cenário ainda é instável entre os favoritos da Enquete Uol / Crédito: Reprodução/R7

A eliminação de Tàmires Assis na 11ª Roça de A Fazenda 17 mexeu diretamente com o jogo e alterou o cenário de popularidade entre os peões que seguem na disputa. Após a saída da participante com 21,02% dos votos, a enquete do Uol voltou a ser um termômetro importante para medir a preferência do público nesta reta mais avançada do reality rural da Record TV.

A dançarina puxou Luiz Mesquita da baia, que ocupou o segundo banco. No Resta Um, Dudu sobrou e retornou à berlinda. Carol vetou Mesquita da Prova do Fazendeiro. Na quarta-feira, 3, Dudu venceu e se tornou o Fazendeiro da semana mais uma vez.

A Fazenda 17: quem lidera a enquete Uol após a saída de Tàmires Com mais de 61 mil votos até a produção desta matéria, a parcial da enquete Uol aponta Dudu Camargo como o principal favorito do público neste momento, com 32,23% das intenções de voto. Outros participantes aparecem logo atrás: Saory Cardoso com 24,02% e Duda Wendling com 21,11%, mantendo a disputa aberta e sinalizando que novas dinâmicas podem alterar o ranking nos próximos dias. A seguir, confira todas as porcentagens: Dudu Camargo – 32,23% Saory Cardoso – 24,02% Duda Wendling – 21,11% Carol Lekker – 14,22%