Enquete UOL A Fazenda 17: quem é o favorito após 11º roça?

Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após eliminação de TamiresApós 11º roça e saída de Tàmires, enquete Uol revela quem são os favoritos do público para vencer o reality rural. Veja porcentagens do ranking
A eliminação de Tàmires Assis na 11ª Roça de A Fazenda 17 mexeu diretamente com o jogo e alterou o cenário de popularidade entre os peões que seguem na disputa.
Após a saída da participante com 21,02% dos votos, a enquete do Uol voltou a ser um termômetro importante para medir a preferência do público nesta reta mais avançada do reality rural da Record TV.
Com menos participantes na casa, o favoritismo passa a se concentrar em nomes que conseguiram sobreviver a embates anteriores; confira a seguir a ordem dos favoritos.
A Fazenda 17: como foi a formação da última Roça?
A formação da 11ª Roça começou na terça-feira, 2, quando Walério Araújo, o Fazendeiro da semana, indicou Saory para ocupar o primeiro banquinho. Com cinco votos da casa, Dudu Camargo também foi para a berlinda.
O ex-apresentador, porém, utilizou o poder da Chama Branca, dado por Carol Lekker, e anulou todos os seus votos. A segunda mais votada foi Tàmires, com quatro votos, e ela ocupou o lugar de Dudu.
A dançarina puxou Luiz Mesquita da baia, que ocupou o segundo banco. No Resta Um, Dudu sobrou e retornou à berlinda.
Carol vetou Mesquita da Prova do Fazendeiro. Na quarta-feira, 3, Dudu venceu e se tornou o Fazendeiro da semana mais uma vez.
>>SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
A Fazenda 17: quem lidera a enquete Uol após a saída de Tàmires
Com mais de 61 mil votos até a produção desta matéria, a parcial da enquete Uol aponta Dudu Camargo como o principal favorito do público neste momento, com 32,23% das intenções de voto.
Outros participantes aparecem logo atrás: Saory Cardoso com 24,02% e Duda Wendling com 21,11%, mantendo a disputa aberta e sinalizando que novas dinâmicas podem alterar o ranking nos próximos dias.
A seguir, confira todas as porcentagens:
- Dudu Camargo – 32,23%
- Saory Cardoso – 24,02%
- Duda Wendling – 21,11%
Carol Lekker – 14,22%
Walério Araújo – 4,7%
Luiz Mesquita – 2,17%
Toninho Tornado – 0,77%
- Kathy Maravilha – 0,45%
Fabiano Moraes – 0,32%
Leia mais
Disputa segue aberta na reta final em A Fazenda 17
Mesmo com a liderança momentânea, o cenário ainda é instável. Provas decisivas, formações de Roça e conflitos internos continuam sendo fatores que influenciam diretamente a opinião do público.
Com a saída de Tàmires, os peões passam a lidar com um jogo mais enxuto, onde cada movimento pode ser determinante para garantir vaga na final de A Fazenda 17.
Onde assistir
A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos, às 16 horas, na Record TV.
Os assinantes do serviço de streaming da emissora acompanham o reality ao vivo, com transmissão contínua da sede e múltiplas câmeras.