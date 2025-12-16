Final de A Fazenda 17: saiba quando acaba e o cronograma

A Fazenda 17 acaba ainda esta semana. Saiba quando será a final e as dinâmicas da última semana / Crédito: Divulgação/Record

Após bater o recorde de expulsões em uma edição, A Fazenda 17 se encaminha para a final. Kathy Maravilha foi a mais recente eliminada na noite desta segunda-feira, 15. A última semana do reality será recheada de dinâmicas antes da grande final. Seis participantes seguem na disputa pelo prêmio, sendo eles: Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Luiz Mesquita, Saory Cardoso e Walério Araújo. Desses, apenas quatro irão chegar até a final.