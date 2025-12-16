Final de A Fazenda 17: saiba quando acaba e o cronograma do realityReality show se encaminha para sua última semana. Confira o cronograma e saiba quando a será a grande final
Após bater o recorde de expulsões em uma edição, A Fazenda 17 se encaminha para a final. Kathy Maravilha foi a mais recente eliminada na noite desta segunda-feira, 15. A última semana do reality será recheada de dinâmicas antes da grande final.
Seis participantes seguem na disputa pelo prêmio, sendo eles: Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Luiz Mesquita, Saory Cardoso e Walério Araújo. Desses, apenas quatro irão chegar até a final.
Isso porque A Fazenda 17 está em “modo turbo” desde a eliminação de Toninho Tornado, com eliminações extras e mudanças na dinâmica tradicional do programa. A semana final incluirá uma roça com eliminação dupla, responsável por definir os finalistas da edição.
A Fazenda 17: confira o cronograma da última semana
Nesta terça-feira, 16, acontece um dos momentos mais movimentados do jogo. Além da eliminação dupla na última roça, o programa terá a tradicional Lavação de Roupa Suja.
O momento reúne todos os peões da edição para resolver as pendências e revisitar os conflitos ao longo do jogo. Vale destacar que os participantes expulsos não participam dessa dinâmica. Após ela, a votação que escolherá o campeão da temporada será aberta ao público.
Já na quarta-feira, 17, acontece a Festa Final, que terá a presença dos peões expulsos da temporada, sendo eles: Gaby Spanic, Martina Sanzi, Creo Kellab e Carol Lekker.
Por fim, o programa se encerra na quinta-feira, 18, com a final sendo exibida ao vivo para que o público saiba qual participante será o grande campeão. Até o momento, Dudu Camargo é o nome favorito para vencer o programa, ainda que nada esteja definido.
- Terça-feira (16/12): Eliminação Dupla e Lavação de Roupa Suja
- Quarta-feira (17/12): Festa Final
- Quinta-Feira (18/12): Final de A Fazenda 17