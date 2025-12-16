Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Final de A Fazenda 17: saiba quando acaba e o cronograma do reality

Reality show se encaminha para sua última semana. Confira o cronograma e saiba quando a será a grande final
Atualizado às
Arthur Albano Estagiário
Após bater o recorde de expulsões em uma edição, A Fazenda 17 se encaminha para a final. Kathy Maravilha foi a mais recente eliminada na noite desta segunda-feira, 15. A última semana do reality será recheada de dinâmicas antes da grande final.

Seis participantes seguem na disputa pelo prêmio, sendo eles: Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Luiz Mesquita, Saory Cardoso e Walério Araújo. Desses, apenas quatro irão chegar até a final.

Isso porque A Fazenda 17 está em “modo turbo” desde a eliminação de Toninho Tornado, com eliminações extras e mudanças na dinâmica tradicional do programa. A semana final incluirá uma roça com eliminação dupla, responsável por definir os finalistas da edição.

A Fazenda 17: confira o cronograma da última semana

Nesta terça-feira, 16, acontece um dos momentos mais movimentados do jogo. Além da eliminação dupla na última roça, o programa terá a tradicional Lavação de Roupa Suja.

O momento reúne todos os peões da edição para resolver as pendências e revisitar os conflitos ao longo do jogo. Vale destacar que os participantes expulsos não participam dessa dinâmica. Após ela, a votação que escolherá o campeão da temporada será aberta ao público.

Já na quarta-feira, 17, acontece a Festa Final, que terá a presença dos peões expulsos da temporada, sendo eles: Gaby Spanic, Martina Sanzi, Creo Kellab e Carol Lekker.

Por fim, o programa se encerra na quinta-feira, 18, com a final sendo exibida ao vivo para que o público saiba qual participante será o grande campeão. Até o momento, Dudu Camargo é o nome favorito para vencer o programa, ainda que nada esteja definido.

  • Terça-feira (16/12): Eliminação Dupla e Lavação de Roupa Suja
  • Quarta-feira (17/12): Festa Final
  • Quinta-Feira (18/12): Final de A Fazenda 17

