Enquete A Fazenda 17: quem será campeão hoje? Vote

Duda, Dudu, Fabiano e Saory são finalistas de A Fazenda 17; vote em quem deve ganhar / Crédito: Divulgação / RecordTV

Os finalistas de A Fazenda 17 foram oficialmente decididos. Dudu Camargo, Duda Wendling, Saory Cardoso e Fabiano de Moraes agora disputam o grande prêmio de R$ 2 milhões. Com a final marcada para esta quinta-feira, 18, o clima é de expectativa.

O top 6, formado por Duda Wendling, Luiz Mesquita, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Saory Cardoso e Walério Araújo, disputavam o favoritismo do público para permanecer no programa. O anunciou foi transmitido ao vivo na noite dessa quarta-feira, 16. >> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Antes de iniciar, Adriane Galisteu informou que a ordem de revelação não tem relação com a quantidade de votos. Saory, Fabiano, Duda e Dudu foram salvos e seguem na disputa pelos R$ 2 milhões.