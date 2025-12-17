Enquete A Fazenda 17: quem será campeão hoje? Vote

Enquete A Fazenda 17: quem será campeão hoje? VoteDudu Camargo, Fabiano Moraes, Duda Wendling e Saory Cardoso estão na final de A Fazenda 17 e disputam os R$ 2 milhões. Opine sobre quem deve ganhar o programa
Os finalistas de A Fazenda 17 foram oficialmente decididos. Dudu Camargo, Duda Wendling, Saory Cardoso e Fabiano de Moraes agora disputam o grande prêmio de R$ 2 milhões.
Com a final marcada para esta quinta-feira, 18, o clima é de expectativa.
A semana, aliás, foi intensa: na terça-feira, 16, Luiz Mesquita e Walério foram eliminados, e, no dia anterior, Kathy Maravilha também se despediu do reality.
Para quem quer antecipar o resultado, a enquete O POVO já funciona como um termômetro da opinião pública e aponta os favoritos ao título. Vote a seguir:
A Fazenda 17: como a final foi formada
A última roça da edição foi formada após a eliminação de Kathy na noite anterior. Com isso, os seis participantes restantes foram direto para a zona de eliminação.
O top 6, formado por Duda Wendling, Luiz Mesquita, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Saory Cardoso e Walério Araújo, disputavam o favoritismo do público para permanecer no programa. O anunciou foi transmitido ao vivo na noite dessa quarta-feira, 16.
Antes de iniciar, Adriane Galisteu informou que a ordem de revelação não tem relação com a quantidade de votos. Saory, Fabiano, Duda e Dudu foram salvos e seguem na disputa pelos R$ 2 milhões.
Mesquita e Walério foram eliminados com 2,55% e 2,28% dos votos, respectivamente.
Assim, o top 4 é formado por:
Quem deve ganhar? Vote na enquete do O POVO
A decisão agora está nas mãos do público, que vota para escolher quem deve continuar em A Fazenda 17.
