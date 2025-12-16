Gaby Spanic afirma já ter perdido R$ 5 milhões após A Fazenda

Após A Fazenda 17, Gaby Spanic afirma ter perdido R$ 5 milhõesA ex-peoa, conhecida no Brasil por sua atuação como as gêmeas Paola e Paulina na novela " Usurpadora, voltou a repercutir nas redes
A atriz venezuelana Gaby Spanic, que participou do reality show A Fazenda 17, revelou que enfrenta um prejuízo financeiro estimado em cerca de R$ 5 milhões após a ruptura de sua relação profissional com o empresário André Kostta.
Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, exibido pela Record TV, Spanic afirmou que valores referentes a trabalhos realizados no Brasil, incluindo a sua participação no reality e campanhas publicitárias, não teriam sido repassados pelo empresário.
Segundo a atriz, o pagamento dos cachês era feito diretamente ao agente porque ela ainda não possuía conta bancária no Brasil, o que contribuiu para as dificuldades no rastreamento dos valores.
Spanic contou que o relacionamento profissional começou com pagamentos regulares, mas que a situação mudou poucas semanas depois da assinatura do contrato.
Ao questionar os valores pendentes, ela relatou ter enfrentado reações agressivas por parte de Kostta, criando um ambiente de tensão. A atriz afirmou que não recebe os repasses desde o início de setembro.
Gaby Spanic x empresário: negativas e versões do caso
O empresário André Kostta nega as acusações feitas pela atriz e sustenta que todos os valores foram repassados, alegando que Spanic não teria conseguido administrar o dinheiro.
Em paralelo, segundo reportagem publicada, a equipe de Kostta registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra a atriz, com acusações que correm em segredo de Justiça.
Especialistas ouvidos nas redes sociais comentam que casos de disputas financeiras entre artistas e representantes costumam envolver complexidades contratuais que podem levar meses de investigação e até ações judiciais.
Desdobramentos após a expulsão de A Fazenda 17
Gaby Spanic foi expulsa de A Fazenda 17 em outubro após dar um tapa no rosto da colega de confinamento Tamires Assis durante uma dinâmica ao vivo, infração que, conforme as regras do programa, resultou em sua desclassificação.
A saída conturbada da atriz gerou grande repercussão nas redes sociais e impulsionou a audiência do reality show naquela semana.
Desde então, Spanic tem mantido presença na mídia. Em eventos públicos e entrevistas posteriores à participação no reality, ela tem expressado carinho pelo público brasileiro e afirmado que guarda boas lembranças do país, apesar das polêmicas que marcaram sua trajetória em A Fazenda.