Gaby Spanic afirma já ter perdido R$ 5 milhões após A Fazenda

Gaby Spanic, ex-A Fazenda 17, denuncia empresário / Crédito: Reprodução/ Instagram

A atriz venezuelana Gaby Spanic, que participou do reality show A Fazenda 17, revelou que enfrenta um prejuízo financeiro estimado em cerca de R$ 5 milhões após a ruptura de sua relação profissional com o empresário André Kostta. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, exibido pela Record TV, Spanic afirmou que valores referentes a trabalhos realizados no Brasil, incluindo a sua participação no reality e campanhas publicitárias, não teriam sido repassados pelo empresário.

Leia mais Expulsos de A Fazenda 17 voltam ao reality nesta quarta; entenda Sobre o assunto Expulsos de A Fazenda 17 voltam ao reality nesta quarta; entenda

Segundo a atriz, o pagamento dos cachês era feito diretamente ao agente porque ela ainda não possuía conta bancária no Brasil, o que contribuiu para as dificuldades no rastreamento dos valores.

Spanic contou que o relacionamento profissional começou com pagamentos regulares, mas que a situação mudou poucas semanas depois da assinatura do contrato. Ao questionar os valores pendentes, ela relatou ter enfrentado reações agressivas por parte de Kostta, criando um ambiente de tensão. A atriz afirmou que não recebe os repasses desde o início de setembro.

