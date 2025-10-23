Enquete Uol A Fazenda 17: parcial indica quem sai hoje da disputa

Enquete Uol A Fazenda 17: parcial indica quem sai hoje da disputaNizam, Saory e Tamires disputam a 5ª roça do reality da Record; parcial indica quem deve deixar o programa nesta quinta-feira, 23
A noite dessa quarta-feira, 22, foi marcada por emoção e reviravolta em A Fazenda 17. Após vencer a Prova do Fazendeiro, Michelle Barros garantiu o cobiçado chapéu e escapou da berlinda.
A quinta roça do reality, então, foi formada: deixando Nizam, Saory Cardoso e Tamires Assis disputam a preferência do público nesta quinta-feira, 23.
O trio viveu um primeiro mês intenso no programa, com alianças desfeitas, discussões e até polêmicas fora da sede.
Com a vitória, Michelle, que vive um affair com Shia, reverteu o favoritismo negativo que tinha nas enquetes anteriores, nas quais aparecia como uma das possíveis eliminadas. Agora, o público precisa escolher entre os três peões que restaram na roça.
Como foi a formação da 5ª roça de A Fazenda 17
A apresentadora Adriane Galisteu iniciou a formação da roça pedindo para Shia escolher entre os poderes do lampião. Ele optou pelo poder branco e entregou o laranja para Michelle, garantindo a imunização de ambos durante a votação.
O Fazendeiro Matheus indicou Saory direto para a berlinda, justificando a escolha ao dizer que a peoa mudou de comportamento e demonstrou falsidade. O voto não surpreendeu o público nem os participantes.
Na votação aberta, Nizam foi o mais votado pela casa, com 10 votos, e puxou Michelle para acompanhá-lo na roça. Já no “Resta Um”, Tamires sobrou e completou o trio de indicados.
Como Michelle venceu a prova e se livrou da eliminação, Nizam, Tamires e Saory formaram oficialmente a 5ª roça da temporada.
A Fazenda 17: enquete Uol indica quem deve deixar o reality
A enquete Uol, que pergunta “Quem você quer que fique?”, já aponta uma tendência clara. Com 92.249 votos votos registrados, o resultado parcial mostra Tamires levemente à frente, com 38,75%, seguida de Saory, com 38,74%.
Nizam, por outro lado, aparece com apenas 22,51% das intenções de permanência, o que o coloca como o mais provável eliminado desta quinta-feira, 23.
A seguir, confira os seguintes percentuais de cada um:
- Tamires: 38,75%
- Saory: 38,74%
- Nizam: 22,51%
Apesar da disputa equilibrada entre Saory e Tamires, a diferença significativa entre as duas e Nizam indica que o público deve optar pela saída do peão. O resultado oficial será anunciado ao vivo durante o programa apresentado por Adriane Galisteu, na Record.
A Fazenda 17: Roça de grandes histórias e rivalidades
A roça desta semana reúne três participantes que marcaram presença desde o início do reality. Nizam esteve envolvido em conflitos estratégicos e alianças quebradas.
Tamires, por sua vez, se destacou pelo temperamento forte e pela proximidade com alguns dos peões mais populares. Já Saory ganhou espaço aos poucos, conquistando o público com seu jeito espontâneo e sincero.
A eliminação desta quinta promete mexer nas dinâmicas da casa e pode redefinir alianças para as próximas semanas.
