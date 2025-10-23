Enquete Uol A Fazenda 17: parcial indica quem sai hoje da disputa

Nizam, Saory e Tamires estão na quinta roça de A Fazenda 2025. O trio foi formado após Michelle Barros vencer a prova do fazendeiro e escapar da berlinda. / Crédito: Reprodução/YouTube/AFazenda

A noite dessa quarta-feira, 22, foi marcada por emoção e reviravolta em A Fazenda 17. Após vencer a Prova do Fazendeiro, Michelle Barros garantiu o cobiçado chapéu e escapou da berlinda. A quinta roça do reality, então, foi formada: deixando Nizam, Saory Cardoso e Tamires Assis disputam a preferência do público nesta quinta-feira, 23.

O Fazendeiro Matheus indicou Saory direto para a berlinda, justificando a escolha ao dizer que a peoa mudou de comportamento e demonstrou falsidade. O voto não surpreendeu o público nem os participantes. Na votação aberta, Nizam foi o mais votado pela casa, com 10 votos, e puxou Michelle para acompanhá-lo na roça. Já no “Resta Um”, Tamires sobrou e completou o trio de indicados. Como Michelle venceu a prova e se livrou da eliminação, Nizam, Tamires e Saory formaram oficialmente a 5ª roça da temporada.