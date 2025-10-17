Quem saiu ontem, 16, de A Fazenda 17? Veja eliminado da 4ª roça

A 4ª eliminação de A fazenda 17 foi marcada por emoção acompanhada de lágrimas, panelas e gritos de "justiça" na sede. / Crédito: Reprodução/R7

A quarta Roça de A Fazenda 17 terminou com a eliminação de Fernando Sampaio, que recebeu apenas 15,63% dos votos para permanecer no reality rural. A saída do ator foi marcada por emoção, choro e tensão entre os peões, movimentando a casa e as redes sociais.