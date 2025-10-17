Quem saiu ontem, 16, de A Fazenda 17? Veja eliminado da 4ª roça

Quem saiu ontem, 16, de A Fazenda 17? Veja eliminado da 4ª roçaA quarta Roça da temporada teve emoção, desabafo e lágrimas; Fernando deixa o reality com 15,63% dos votos, enquanto Yoná e Rayane seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões
A quarta Roça de A Fazenda 17 terminou com a eliminação de Fernando Sampaio, que recebeu apenas 15,63% dos votos para permanecer no reality rural.
A saída do ator foi marcada por emoção, choro e tensão entre os peões, movimentando a casa e as redes sociais.
A Fazenda 17: como a Roça foi formada
A quarta Roça da temporada foi definida na terça-feira, 14. O Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, indicou Fernando diretamente.
Yoná Sousa foi a mais votada da casa e puxou Rayane Figliuzzi para completar o trio. Matheus Martins chegou a ocupar o quarto banquinho, mas escapou após vencer a Prova do Fazendeiro, realizada na quarta-feira, 15.
A disputa, uma das mais intensas até agora, dividiu o público nas redes sociais e acirrou os ânimos dentro do confinamento.
Com a saída de Fernando, o grupo de peões mais estratégicos perde um nome forte e polêmico, conhecido por colecionar discussões e desentendimentos desde o início do programa.
Eliminação agita a madrugada na sede de A Fazenda 17
Na noite dessa quinta-feira, 16, Adriane Galisteu comandou o momento decisivo entre Fernando Sampaio, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa.
O trio, segundo a apresentadora, “viveu amor e ódio na mesma intensidade” ao longo do jogo. Com suspense e discurso afiado, Galisteu anunciou Yoná como a primeira salva da Roça, recebida com festa pelos colegas.
Logo depois, veio o desfecho esperado: Fernando foi o quarto eliminado da temporada, confirmando as previsões das enquetes.
“Eu tô bem frustrado. É tanta planta ali dentro ainda”, disse o ator ao deixar o confinamento. Sua eliminação, com apenas 15,63% dos votos, é a mais baixa da edição até agora.
A Fazenda 17: Gaby Spanic se emociona e agradece ao público
A eliminação de Fernando comoveu até quem não estava diretamente envolvido na Roça. Gaby Spanic, estrela de A Usurpadora, caiu em lágrimas após o anúncio e agradeceu o carinho dos fãs: “Obrigada, Brasil!”, declarou, emocionada.
Enquanto isso, Fernando deixou claro seu apoio a Kathy Maravilha, dizendo torcer por ela até o fim. “Ela ama isso aqui tanto quanto eu amo”, afirmou. O ator também destacou que Yoná pode chegar à final, mesmo sem, em sua visão, “ter mostrado uma trajetória tão clara de jogo”.
A Fazenda 17: onde assistir ao programa
A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV. Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.
Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.