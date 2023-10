A Fazenda 2023: Dinâmica e Prova de Fogo agitam o reality nessa segunda-feira (2/10)

A dinâmica foi gravada no domingo (1/10), mas só foi transmitida na segunda-feira. Nela, os confinados escolhem um peão para receber girassol e outro para ganhar vaso seco. Quem não for citado em nenhum dos dois recebe R$5 mil.

Jaquelline recebeu mais vasos secos - nove no total - e brigou com Radamés e Márcia Fu durante a dinâmica.

Nadja protgonizou briga com as outras pessoas do Paiol que entraram junto com ela. Ela foi escolhida como vaso seco por Alicia, Cezar e Shayan. A maior irritação foi com Shayan, a quem chamou de "pessoa fria e calculista" e que "gosta de crescer em cima das mulheres".

Darlan teve embates com Rachel e Kally. Ele debochou de um bolo feito por Kally e ouviu a resposta: ""Cuidado pra você não se cagar, porque coisa queimada dá caganeira!".

A Fazenda 2023: Saiba o Poder da Chama escolhido para esta semana!



Nadja detém o Poder da Chama esta semana, por ter vencido a Prova de Fogo. Após uma enquete realizada pelo Kwai, o público escolheu o Poder da Cham laranja, que será revelado durante a formação da Roça. O público escolheu o poder de "vetar um dos quatro peões roceiros da Prova do Fazendeiro".