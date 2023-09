Darlan Cunha em A Fazenda 15: saiba quem é o participante

Próximo da estreia de A Fazenda 2023 , Darlan Cunha é famoso por personagens de séries e no cinema nacional. O Peão é carioca e tem 35 anos de idade. Sua última produção foi em Impuros, onde contracenou ao lado de André Gonçalves, que também estará presente no reality.

Darlan Cunha em A Fazenda 2023: cidade dos homens

Seu grande papel no meio nacional foi interpretando o personagem Uólace da Silva, ou simplesmente Laranjinha. A série acompanha a trajetória de Laranjinha e Acerola, dois adolescentes que vivem em uma comunidade do Rio de Janeiro.

Darlan contracenou ao lado de Douglas Silva, que na série interpretou o personagem Acerola. Douglas, assim como Darlan, também esteve presente em um reality show. Ele participou na edição de 2022 do Big Brother Brasil (BBB) e conquistou a terceira colocação.

A Fazenda 2023: Quando começa, onde assistir e horários da 15ª edição do reality da Record; VEJA



Darlan Cunha em A Fazenda 2023: mandado de prisão

Em 2013, Darlan foi envolvido em uma polêmica. Na época, a ex-namorada do ator, que tinha 16 anos e ele 25, o acusou de agressão física e cárcere privado.

Na ocasião, a justiça do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para apurar os crimes de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. Um mês depois, o advogado de Darlan, Marivaldo Sena, contou ao UOL que a jovem, que tinha 16 anos, deu uma nova versão sobre o fato, e o processo foi encerrado.

Em 2018, o ator foi detido por conta deste mesmo processo. Durante abordagem policial no Morro da Babilônia, no Leme, zona sul do Rio de Janeiro, foi encontrado um mandado de prisão. O caso se deu devido a uma falha durante o encerramento do processo de 2013.