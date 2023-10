Marcelo Sangalo completa 14 anos e ganha parabéns nas redes

Filho da cantora Ivete Sangalo, o adolescente Marcelo Sangalo agradeceu por mais um ano de vida. Nesta segunda-feira, 2, o jovem está completando 14 anos, e comentou nas redes sociais sobre a felicidade de realizar aniversário com saúde.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"+1 na permissão de Deus", escreveu Marcelo no Instagram com mais de 200 mil seguidores. O filho da cantora com o nutricionista Daniel Cady celebrou a entrada de mais um ano de vida em um estúdio que tem dentro de casa, em Salvador.