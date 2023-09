A Fazenda 15: Rachel Sheherazade é confirmada como participante

Ela começou sua fala se apresentando ao público: “Eu sou, primeiramente, mãe de dois adolescentes, sou jornalista. Atualmente sou colunista e eu fui surpreendida com um convite da Record para participar do melhor reality show da televisão brasileira que é a Fazenda”.

Ainda em sua apresentação, ela disse que espera que essa seja uma das “experiências mais incríveis” de sua vida e garante que não será “planta”, mas conviverá bem com os outros participantes.

“Claro, quando a gente entra no jogo tudo o que a gente mais quer é ganhar, mas eu quero ser merecedora desse prêmio de R$ 1,5 milhão. Por isso eu vou me empenhar, mostrar o melhor de mim, da minha personalidade, do meu caráter. Espero que as pessoas me aprovem e aprovem a minha forma de jogar”, completou.

Rachel Sheherazade já atuou como repórter na Record e na Globo, entre os anos 2000 e 2003. Foi âncora no principal jornal do SBT, exibido em horário nobre, e comandou o Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan.

A jornalista também esteve à frente do programa Metrópoles Entrevista, onde recebeu grandes autoridades políticas como os dois ex-presidentes da república Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor de Mello.

É também premiada na profissão, tendo sido ganhadora do troféu imprensa. Atualmente é colunista da revista Istóe, para onde escreve análises e artigos.