Flávia Alessandra deixa Globo após 34 anos e migra para Amazon

A atriz Flávia Alessandra apresentará um reality show ao lado do marido Otaviano Costa na Amazon Prime

A atriz Flávia Alessandra, 49, anunciou sua saída da TV Globo após 34 anos de emissora. O fim do contrato aconteceu no último dia 30, conforme explicou nesta segunda, 2, através de publicação nas redes sociais. Agora, Flávia assume a função de apresentadora ao lado do marido Otaviano Costa, 50, na plataforma de streaming Amazon Prime.

"Fecho este ciclo com a TV Globo com muito carinho e gratidão. Fiz muitas personagens incríveis em mais de 20 novelas e séries, e tenho uma história maravilhosa com a emissora. Agora é hora de fazer algo que nunca havia conseguido colocar em prática", diz a nota emitida pela a atriz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp