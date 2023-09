Kamila Simioni na Fazenda 15: veja quem é participante e suas polêmicas

Aos 37 anos, Simioni aparece montada em um cavalo ao divulgar a sua participação no programa. “Estou pronta para encarar mais esse desafio e vocês sabem que nada passa despercebido”, comentou.

A influenciadora Kamila Simioni é uma das selecionadas para a 15ª edição de “ A Fazenda ”, reality da emissora Record com pré-estreia programada nesta segunda-feira, 18. A peoa ficou famosa após publicar foto beijando Tony Salles, marido de Scheila Carvalho .

Além de influenciadora, Kamila é empresária e contou ao “Chatelaine Podcast” sobre a abertura de seu primeiro salão de beleza. “Aos 28 anos de idade eu abri meu primeiro salão, eu comecei a ser orgulho para o meu filho, na época eu só tinha um, comecei a ser orgulho para a minha família”, revela.

Kamila Simioni na Fazenda 15: caso com Tony Salles

A relação de Kamila com o reality show “A Fazenda” começou ainda em 2013, quando a influenciadora compartilhou uma imagem aos beijos com Tony Salles. Na época, a esposa de Salles, Scheila Carvalho, participava da sexta edição do programa da Record.

“Se eu fosse a Scheila Carvalho daria um jeito de sair rápido da Fazenda (risos). #pegandoseumarido”, escreveu na indireta para a ex-dançarina do grupo “É o Tchan!”.

Tony Salles confirmou o caso com Kamila Simioni, mas o relacionamento com Scheila permaneceu. O casal, inclusive, decidiu processar a empresária em ação por danos morais.

Kamila Simioni na Fazenda 15: briga com Deolane

Um conflito conhecido de Kamila aconteceu com Deolane Bezerra, outra ex-participante de “A Fazenda”. Ao ser convidada para o aniversário da advogada, a influenciadora criticou o evento, enquanto ainda estava na festa.