Luva de Pedreiro ganhará série documental na HBO Max

O influenciador brasileiro Iran de Santana Alves, mais conhecido como Luva de Pedreiro, vai ganhar uma série documental na plataforma de streaming HBO Max. A produção deve perpassar a história de vida do influenciador, desde seus desafios com a pobreza até a ascensão nas redes sociais, conforme explica o material divulgado à imprensa.

As gravações já estão acontecendo na Bahia, estado de nascimento do influenciador. A série, com três episódios, deve entrevistar grandes nomes do futebol mundial. Há possibilidade que o jogador Cristiano Ronaldo, ídolo de Iran, apareça na produção.

